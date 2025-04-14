الرياضة تعرف على المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025™

البلاد- جدة

تستضيف قطر نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025™ في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 48 منتخباً. تعرف في ما يلي على المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025™: من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: قطر (الدولة المستضيفة)، الأخضر السعودي، الإمارات، أوزبكستان، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): المغرب، تونس، مصر، بوركينا فاسو، مالي، جنوب إفريقيا، زامبيا، كوت ديفوار، السنغال، أوغندا. من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف): المكسيك، الولايات المتحدة الأميركية، بنما، كندا، السلفادور، هندوراس، هايتي، كوستاريكا. من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول): البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فينزويلا، الأرجنتين، باراغواي، بوليفيا. من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: فيجي، نيوزيلندا، كاليدونيا الجديدة. من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”: بلجيكا، إنجلترا، النمسا، كرواتيا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا.