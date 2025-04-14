تعرف على المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025™

البلاد- جدة
تستضيف قطر نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025™ في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 48 منتخباً. تعرف في ما يلي على المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025™:
من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:
قطر (الدولة المستضيفة)، الأخضر السعودي، الإمارات، أوزبكستان، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف):
المغرب، تونس، مصر، بوركينا فاسو، مالي، جنوب إفريقيا، زامبيا، كوت ديفوار، السنغال، أوغندا.
من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف):
المكسيك، الولايات المتحدة الأميركية، بنما، كندا، السلفادور، هندوراس، هايتي، كوستاريكا.
من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول):
البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فينزويلا، الأرجنتين، باراغواي، بوليفيا.
من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم:
فيجي، نيوزيلندا، كاليدونيا الجديدة.
من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”:
بلجيكا، إنجلترا، النمسا، كرواتيا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م