السوق السعودي يغلق على ارتفاع

البلاد – الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” تعاملات الأحد باللون الأخضر كاسبا 89 نقطة عند مستوى 11,592 نقطة بدعم من قطاع البنوك والاتصالات والمواد الأساسية وبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 215 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

تصدرت أسهم البحر الأحمر، وصناعات كهربائية، ومسك، ارتفاعات السوق بنسبة 10 % ، وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بأقل من 1 % عند 98 ريالا، و33.90 ريال، على التوالي ، فيما أغلق سهم بنك الرياض، عند 32.15 ريال (+ 4 %)، وسط تداولات تجاوزت 2 مليون سهم ، وصعد سهم رؤوم بنسبة 3 % عند 89.40 ريال.

إلى ذلك أعلنت تداول السعودية، أن صافي مبيعات الأجانب، بالسوق الرئيسية “تاسي” بلغ 2.24 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي عبر الاستثمار الأجنبي المباشر.

في المقابل، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 2.23 مليار ريال، وصافي مشتريات الشركات السعودية نحو 267 مليون ريال.