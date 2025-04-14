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الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يُسلِّم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1446 هـ      14 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

 إنفاذًا للأمر الملكي الكريم، سلَّم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، رجلي الأعمال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، ومحمد بن عبدالعزيز الشايع، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة؛ وذلك تقديرًا لمبادرة شركتهما (شركة مجمع شمول التجارية)، في تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد الذي يقع عليه مشروع الأفنيوز المملوك للشركة، وذلك بتكلفة تبلغ 646 مليون ريال.

 وثمّن اهتمام القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ بتكريم أصحاب المبادرات والإسهامات الرائدة في القطاع الخاص والتي تسهم في دعم حركة التنمية، مشيدًا بالدور الكبير للقطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسًا في مسيرة تطوير العاصمة الرياض.

 ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات والمبادرات النوعية تساهم في رفع جودة الحياة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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