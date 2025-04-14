المحليات

أمانة جدة تصادر 30 طنًا من الفواكه والخضروات

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1446 هـ      14 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

 صادرت أمانة محافظة جدة 30 طنًا من الخضروات والفواكه، إضافة إلى كميات من الملابس المستعملة في نطاق بلدية المطار الفرعية، وفي إطار حملتها الرقابية وجهودها المستمرة لمعالجة مظاهر البيع العشوائي داخل الأحياء السكنية.

 وأوضح الأمانة أن الحملة استهدفت ضبط عدد من الباعة الجائلين ومصادرة البضائع المعروضة بشكل مخالف، إلى جانب إزالة البسطات والعربات العشوائية، مشددة على استمرار الجولات الرقابية للمحافظة على المشهد الحضري وتعزيز الصحة العامة.

 ودعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق (بلدي) أو من خلال الرقم الموحد 940، بما يسهم في تحسين الخدمات البلدية والحد من الظواهر السلبية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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