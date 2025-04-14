أكدا استمرار التنسيق وتبادل الخبرات.. وزير الطاقة ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون واستخدامات «النووية السلمية»

البلاد – واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في مدينة الرياض ، أمس الأحد، مع وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كريس رايت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.

وتناول الاجتماع بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين؛ بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.