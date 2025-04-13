10 آلاف ترخيص زراعي في الربع الأول

البلاد – الرياض

أصدرت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية 9972 ترخيصًا زراعيًّا خلال الرُّبع الأول من العام الجاري 2025م، لمختلف الفئات الزراعية على مستوى المملكة. وأوضحت الشركة عبر حسابها بمنصة إكس، أن الثروة النباتية تصدّرت قائمة التراخيص بـ5058 ترخيصًا، ثم الثروة السمكية بـ3274 ترخيصًا، تلتها المنشآت البيطرية ثالثاً بـ703 تراخيص، أسواق النفع العام بـ530 ترخيصًا، فالثروة الحيوانية بـ407 تراخيص.

وبالنسبة للفئات ، سجل النحالون أعلى القائمة بـ2829 تصريحًا، وصيادو الأسماك 1357 رخصة ، ومزاولة المهن البيطرية 345 ترخيصًا ، وإنتاج الدجاج اللاحم في فئة الثروة الحيوانية 274 ترخيصًا.

يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ، هي شركة حكومية تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء ، كأحـد مخرجـات برنامــج التحــول فــي تقديــم الخدمــات الزراعيــة ، وتهــدف إلى تمكيــن المزارعيــن والمربيــن والمنشــآت التجاريــة فــي القطــاع الزراعــي، ما يساهم في تعزيز كفــاءة التشــغيل، ورفع مسـتوى الجـودة والإنتاجية والنمو المستدام.