يستعرض (800) منتج وتقنيات حديثة.. انطلاق معرض الشرق الأوسط للدواجن في الرياض غداً

البلاد – الرياض

تنطلق غدا الاثنين فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن بنسخته الرابعة برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ويستمر ثلاثة أيام ، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، بمشاركة (340) شركة محلية ودولية متخصصة.

يهدف المعرض إلى فتح آفاق واسعة للاستثمار وتطوير قطاع الدواجن؛ مما يُسهم في دعم سلاسل الإمداد، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجال الدواجن، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات؛ للارتقاء بقطاع الدواجن في المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن المعرض يشهد مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى جمعيات علمية و منظمات غير ربحية في مجال الثروة الحيوانية، ويشتمل على أجنحة متخصصة لقطاعات الدواجن، والأعلاف، والمطاحن، والخدمات البيطرية وتغذية وصحة الحيوان؛ لاستعراض أكثر من (800) منتج وتقنيات حديثة، تُسهم في تعزيز سلاسل الإمداد بقطاع الدواجن، كما يشهد المعرض جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، حيث تقام ندوة علمية بعنوان: “المعرفة في عالم الدواجن”، بمشاركة نخبة من خبراء الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال؛ لتسليط الضوء على المنتجات الحديثة، والحلول التقنية الفعّالة؛ مما يُسهم في تطوير قطاع الدواجن واستدامتها.

منتدى متخصص

وبالتزامن مع المعرض ينعقد المنتدى الاقتصادي لتنمية قطاع الدواجن في نسخته الأولى، الذي يعد منصة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو واستدامة صناعة الدواجن في المملكة والمنطقة. ويجمع المنتدى نخبة من صناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات والفرص الاستثمارية، واستعراض الرؤى المستقبلية لتطوير سلسلة القيمة في القطاع، من الإنتاج وحتى التصنيع والتسويق.

ويعد المنتدى خطوة نوعية لدعم التكامل بين السياسات الحكومية والممارسات التجارية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الدواجن

ويشهد قطاع الدواجن بالمملكة نموًا متزايدًا، بفضل دعم القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، من خلال الجهود الحثيثة التي تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنح القروض والتسهيلات لمشاريع الدواجن، وتشجيعها للاستثمار في القطاع، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، وفق رؤية المملكة 2030.

نحو الاكتفاء الذاتي

بحسب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، تنفذ الوزارة خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% هذا العام كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.

وتسهم الخطة التوسعية في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويًا ، كما تستهدف الخطة زيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.