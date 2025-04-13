الإقتصاد

وزير الطاقة ونظيره الأمريكي يبحثان فرص التعاون

صحيفة البلادaccess_time15 / شوال / 1446 هـ      13 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أمس، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.
وقد اطّلع وزير الطاقة الأمريكي خلال الزيارة على دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها، والتغير المناخي، والنقل المستدام، والخدمات الاستشارية، إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية، التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة.
كما جرى بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة، وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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