محققا أعلى مستوى.. 3 تريليونات ريال سيولة في الاقتصاد السعودي

البلاد – الرياض

سجلت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1 %، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024 ، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.

وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3 %، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.

وتُعد هذه المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية. كما يعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) ، قوة ومرونة الاقتصاد السعودي