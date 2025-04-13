الرياضة غدًا.. نهائي مثير لدوري الدرجة الثانية بين الدرعية والعلا

الرياض – هاني البشر

تختتم غدًا الاثنين منافسات مسابقة دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة المباراة النهائية للمسابقة، التي ستجمع متصدر المجموعة الأولى، فريق نادي العلا، ومتصدر المجموعة الثانية فريق نادي الدرعية، على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض. وكان الدرعية صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 74 نقطةً، فيما حصد العلا، صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، 65 نقطة؛ لذلك يحق للدرعية اختيار الملعب لجمعه عدد نقاط أكبر خلال مرحلة المجموعتين من دوري الدرجة الثانية. وكان الفريقان قد ضمنا الصعود لدوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد تصدرهما للمجموعات، ورافقهما فريق الأنوار الأول لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على الجيل، الخميس الماضي في الهفوف 1/3 بركلات الترجيح.