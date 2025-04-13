الرياضة ختام “جولة الرياض” للجياد العربية 2025 في نسختها الثانية

الرياض – هاني البشر

اختتمت أمس السبت، منافسات “جولة الرياض”، الجولة الرابعة من جولات الجياد العربية 2025 في نسختها الثانية، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية على أرض ميدان “قفز السعودية” في الرياض، بمشاركة 212 جوادًا يمثلون أرقى مرابط العالم، وبجوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو. وتُوج الفحل الكساندر من مربط المراقب “قطر” بلقب بطل جولة الرياض للجياد العربية في فئة “الأفحل”، فيما تُوجت المهرة اربيليا الشحانية من مربط الشحانية “قطر” بلقب بطلة جولة الرياض للجياد العربية فئة المهرات عن عمر سنة، والمهر مستيك الشحانية من مربط الشحانية “قطر” بطل جولة الرياض النهائية للجياد العربية فئة أمهار عمر سنة. كما فازت المهرة شهاليل الشقب من مربط الشقب “قطر” بلقب بطلة جولة الرياض للجياد العربية فئة المهرات أعمار سنتين إلى ثلاث، والمهر دي بركان من مربط دبي “الإمارات”بلقب بطل جولة الرياض للجياد العربية فئة الأمهر من أعمار سنتين إلى ثلاث، والفرس دي بيسان من مربط الشقب “قطر” بطل جولة الرياض للجياد العربية فئة الأفراس. وانطلقت منافسات “جولة الرياض” الأربعاء الماضي، حيث استضاف منافساتها الاتحاد السعودي للفروسية على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، حيث تأتي هذه الاستضافة بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ، والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع جهود وزارة الرياضة لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030. وكانت أولى الجولات قد انطلقت من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، فيما أقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي. وتشهد النسخة الثانية الحالية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، حيث تستضيف الجولات المقبلة كلاً من كان الفرنسية “الخامسة”، فالكنسوارد الهولندية “السادسة”، لندن البريطانية “السابعة”، روما الإيطالية “الثامنة”، على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة.