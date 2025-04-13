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بين الأهلي والهلال.. فينيسيوس يقترب من روشن
الرياضة

بين الأهلي والهلال.. فينيسيوس يقترب من روشن

صحيفة البلادaccess_time15 / شوال / 1446 هـ      13 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انحصرت المنافسة بين كل من الأهلي والهلال على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، الذي لا زال رغبة مستمرة لمسؤولي دوري روشن السعودي.

وقال الصحفي الموثوق بن جاكوبز: “رغبة المسؤولين عن دوري روشن السعودي مستمرة في ضم فينيسيوس جونيور من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وأشار إلى أن جونيور سيكون الأقرب للانضمام إلى الهلال أو الأهلي حال إتمام الصفقة المرتقبة.

من جانبه، علق الصحفي فلوريان بلاتنيرغ، بأن صفقة فينيسوس جونيور حال إتمامها وانتقاله إلى الدوري السعودي سيكون هو اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وساهم صاحب الـ 24 عامًا في 33 هدفًا بقميص ريال مدريد الإسباني في الموسم الجاري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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