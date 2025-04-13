بين الأهلي والهلال.. فينيسيوس يقترب من روشن

البلاد- جدة

انحصرت المنافسة بين كل من الأهلي والهلال على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، الذي لا زال رغبة مستمرة لمسؤولي دوري روشن السعودي. وقال الصحفي الموثوق بن جاكوبز: “رغبة المسؤولين عن دوري روشن السعودي مستمرة في ضم فينيسيوس جونيور من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”. وأشار إلى أن جونيور سيكون الأقرب للانضمام إلى الهلال أو الأهلي حال إتمام الصفقة المرتقبة. من جانبه، علق الصحفي فلوريان بلاتنيرغ، بأن صفقة فينيسوس جونيور حال إتمامها وانتقاله إلى الدوري السعودي سيكون هو اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم. وساهم صاحب الـ 24 عامًا في 33 هدفًا بقميص ريال مدريد الإسباني في الموسم الجاري.