بعد ختام الجولة الرابعة من جولات الجياد العربية 2025|عبدالله بن فهد: السعودية مهد الفروسية وليست مجرد محطة إقليمية

الرياض – هاني البشر

أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، أن الرياض شهدت اليوم السبت ‎ختام يليق بعراقة الجياد عقب ختام “جولة الرياض”، المحطة الرابعة من جولات الجياد العربية 2025 التي استضافها الاتحاد السعودي للفروسية بنجاح على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية.

وقال سموه: “‎بفضل الله، ثم دعم قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة سمو وزير الرياضة، اختتمنا الجولة الرابعة من جولة الجياد العربية 2025 بنجاح مميز”.

وقدم سمو الأمير عبدالله بن فهد تهنئته لجميع الفائزين، وشكره لجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم البطولة، وقال “أن جهود الاتحاد السعودي للفروسية في تجهيز الميدان ومرافقه جهد نابع من إيمان السعوديين أولًا بهذه البطولة وفي الخيل العربية وأهميتها في المجتمع الخليجي والعربي”، مؤكدًا دعم القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ وحرصها أن يكون الحدث على أكمل وجه ويعكس اهتمامها – أيّدها الله – على الخيل العربية والجواد العربية في جميع المجالات.

وأضاف: “شاهدنا نخبة من الجياد العربية تتنافس فيما بينها على أرض المملكة وفي مدينة الرياض المرحبة بالجميع”، مشدداً على أن المرابط السعودية هي جزء من المرابط العالمية”.