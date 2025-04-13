السعودية ترحب باستضافة عمان المحادثات الإيرانية- الأمريكية

البلاد – الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة باستضافة سلطنة عُمان الشقيقة للمحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة دعم المملكة لهذه الجهود، ولاتباع نهج الحوار سبيلًا؛ لإنهاء جميع الخلافات الإقليمية والدولية. وعبرت المملكة عن تطلعها بأن تفضي نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى دعم العمل المشترك؛ لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات أوامر الإغلاق، التي أصدرتها إسرائيل بحق 6 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية. وجددت رفض المملكة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة (الأونروا)، والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً أن الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة، ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.