الخليج يواصل صــدارة ممتاز كبار اليد

الدمام- البلاد

حافظ فريق الخليج على صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار، بعد فوزه على ضيفه الوحدة بنتيجة 35-22، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري، والتي أُقيمت على مدار يومين متتاليين.

وفي ذات الجولة، تمكّن فريق الصفا من تحقيق فوز مهم على نظيره الترجي بنتيجة 42-36، ليحافظ على وصافته خلف الخليج، فيما تفوق الهدى على العدالة بنتيجة 34-25.

وحقق الروضة فوزًا صعبًا على الابتسام بنتيجة 30-29، في حين انتزع الأهلي فوزًا مثيرًا من النور بنتيجة 28-26، ليستمر في مطاردة المراكز الأولى. كما حقق مضر انتصارًا عريضًا على الزلفي بنتيجة 37-21، وفي ختام مواجهات الجولة تغلب المحيط على القارة بنتيجة 28-26.

بهذه النتائج، رفع الخليج رصيده إلى 43 نقطة مع خوضه مباراة مقدمة من الجولة 24، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الصفا صاحب الـ 40 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 37 نقطة متساويًا مع مضر في ذات الرصيد، ويليهما الهدى بـ 36 نقطة، ثم النور بـ 24 نقطة، بينما يتذيل الترتيب فريق الترجي بـ 6 نقاط في المركز الرابع عشر.