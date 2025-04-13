الرياضة البطولة الآسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 45 دولة

الرياض – هاني البشر

تنطلق البطولة الآسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات، المقررة الثلاثاء 15 أبريل في مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف بالمنطقة الشرقية، بمشاركة المنتخب السعودي، الذي يضم 29 لاعبًا و7 لاعبات، في خطوة لتعزيز حضور اللاعبات في المنافسات القارية، وذلك بمدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف بمشاركة 45 دولة و 1200 لاعب ولاعبة. ويهدف الاتحاد السعودي لألعاب القوى إلى تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات عبر الاحتكاك بنخبة أبطال آسيا؛ إذ سبق للمنتخب تحقيق 9 ميداليات في النسخ الخمس الماضية، وكانت أفضل حصيلة له في النسخة الأولى التي أقيمت في قطر والنسخة الرابعة في الكويت، حيث حقق 3 ميداليات في كل منهما حيث يهدف المنتخب في هذه النسخة إلى تجاوز هذا الرقم وتحقيق أكثر من 3 ميداليات، بالإضافة إلى السعي لحصد الذهب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توج بميدالية ذهبية وحيدة في سباق 100 متر خلال النسخة الثالثة التي أقيمت في هونغ كونغ ,ويسعى في هذه البطولة إلى تحسين هذا الرقم والمنافسة على الذهب. ويعمل الاتحاد السعودي لألعاب القوى على رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات من خلال هذه المشاركة، حيث يسعى لإكسابهم الخبرة اللازمة عبر الاحتكاك بنخبة أبطال آسيا في هذا المحفل الكبير.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الآسيوية القوية، حيث تتصدر الصين جدول الميداليات في النسخ السابقة، تليها الهند والصين تايبيه. وعلى الصعيد العربي، تتصدر البحرين المنتخبات العربية برصيد خمس ميداليات ذهبية، بينما سجل المنتخب السعودي 9 ميداليات، بينها ذهبية واحدة. وبالعودة إلى تاريخ البطولة فقد شهدت النسخ الخمس الماضية منافسة قوية، حيث بلغ إجمالي الميداليات الموزعة “598” ميدالية، تقاسمتها ” 30″دولة مختلفة , جاء توزيع الميداليات كالتالي 199 ميدالية ذهبية، 200 فضية، و199 برونزية. ومن المؤكد أن النسخة السادسة في القطيف ستستمر في هذا الزخم التنافسي، مما يعكس حجم التنافس الكبير بين الدول المشاركة, وتعكس استضافة المملكة لهذه البطولة التزامها بتطوير الرياضة، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة رياضية إقليمية، وتوفير منصات لصقل المواهب الشابة في ألعاب القوى ,وتمثل هذه البطولة جزء من الحراك الرياضي في المملكة الذي لا يقتصر على كونه مجرد استضافة بطولات، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير المواهب الشابة في مختلف الرياضات، وخاصة ألعاب القوى.