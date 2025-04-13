أخضر تحت 17 يتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا على حساب اليابان

تأهل المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عامًا إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا نسخة 2025 المُقامة في المملكة العربية السعودية، بعد تغلبه على نظيره الياباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.
وكان الوقت الأصلي من عمر مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الياباني قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
تقدم اليابانيون من ركلة جزاء بعد مرور 9 دقائق، ولكن الأخضر رد بهدفين بواسطة كل من أبو بكر سعيد وصبري دهل في الدقيقتين 17 و37 من عمر المباراة، وسجل منتخب “الساموراي” التعادل قبل النهاية بـ 11 دقيقة، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح.
وكان الأخضر قد ضمن التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، المقررة إقامتها في قطر بالعام الجاري 2025.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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