الرياضة يزيد الراجحي وملاحه الألماني تيمو غوتشالك يعودان إلى الرياض لاستكمال العلاج

البلاد- جدة كشف يزيد الراجحي، بطل الراليات السعودي، عن تفاصيل حالته الصحية وحالة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، وذلك عقب الحادث الذي تعرَّض له الثنائي خلال المرحلة الأخيرة من رالي باها الأردن. وقال الراجحي عبر حسابه في منصة سناب شات، “تيمو لديه 4 كسور في فقرات الظهر، وأنا عندي كسر في فقرتين”، مضيفاً: “الحمد لله على كل حال. سنقوم بإجراء المزيد من الفحوصات، وسأعود بالطائرة إلى الرياض”. وكان فريق يزيد ريسينغ، قد أعلن، في بيان سابق، أن الحالة الصحية للراجحي وملاحه مستقرة، وأنهما خضعا لفحوص طبية احترازية بعد الحادث. ومن المنتظر أن يخضع الراجحي وغوتشالك لمزيد من المتابعة الطبية خلال الساعات المقبلة؛ للاطمئنان الكامل على سلامتهما.