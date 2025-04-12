الرياضة محمد آل نصفان يفوز بلقب البطولة العربية للاسكواش

الرياض – هاني البشر

حقق لاعب المنتخب السعودي للاسكواش محمد آل نصفان لقب البطولة العربية الـ29 تحت 19 عامًا، التي تختتم منافساتها الثلاثاء المقبل في دولة الكويت، بمشاركة 23 لاعبًا يمثلون 7 دول. وحقق النجم السعودي الشاب لقب البطولة بعد فوزه اليوم على الكويتي جاسم الغريب 3/1 في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي للاسكواش. وبدأ اللاعب السعودي مشواره في البطولة من خلال الفوز على الكويتي عبدالرحمن المغربي 3/0 في دور الـ16، قبل أن يكسب في دور الـ8 اللاعب الكويتي خالد الفوزان 3/1، ثم يتغلب على الأردني أسامه البطاينة في دور الأربعة 3/1. وجاء تحقيق لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخ الاسكواش السعودي؛ ليؤكد النجم محمد آل نصفان- 17 عامًا- استمرار تألقه في المحافل الدولية، وذلك بعد أن بدأ العام 2025 بالفوز بلقب بطولة التشيك الدولية في يناير الماضي، ثم في شهر فبراير حقق لقب بطولة سلوفينيا، التي تقدم من خلالها تصنيفه إلى المركز الثالث في أوروبا ليحقق بعد ذلك لقب بطولة فرنسا الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي. وقبل نهاية شهر فبراير، تمكن آل نصفان من تحقيق لقبه الرابع هذا العام بعد الفوز بلقب بطولة ألمانيا للشباب والناشئين؛ لينجح بعد ذلك في تحقيق أول لقب له في بطولات المحترفين إثر الفوز ببطولة قطر ستلايت psa، فيما أضاف لقبه السادس في عام 2025 بعد الفوز بلقب البطولة العربية في الكويت.