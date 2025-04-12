الرياضة فريق النهضة للكاراتيه تحت 12 عامًا يتأهل للدوري الممتاز

الدمام- البلاد

شارك فريق النهضة السعودي للكاراتيه في بطولة المجموعة الثانيه بنين كاتا وقتال المؤهلة للممتاز، المنظمة من الاتحاد السعودي للكاراتيه في البطولة، التي أقيمت بنادي النهضة السعودي، بمشاركة ٢٧ لاعبا من نادي النهضة لفئة البراعم، وتحت 14 والناشئين بمشاركة 15 ناديا. وقد حقق نادي النهضة عددا من المراكز المتقدمة في البطولة منها؛ تحقيق المركز الأول لأبطال الكاراتيه تحت 12 سنة والتأهل للدوري الممتاز. وتحقيق المركز الثالث لأبطال الكاراتيه تحت 14سنة والتأهل للدوري الممتاز. وحقق المركز الخامس كاتا، والمركز الخامس قتال. وذلك تحت تدريب المدرب الكابتن محمد البروة، وإدارة الألعاب المختلفة سلطان العرادي. وقد عبر الجميع عن سعادتهم الكبير بهذا الفوز والإنجاز الذي حققوه وتأهلهم للدوري الممتاز.