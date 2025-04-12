شاهد| النصر يحسم ديربي الرياض بثنائية رونالدو

محمود العوضي- جدة
قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر إلى تحقيق الريمونتادا أمام فريق الرياض؛ ليحسم ديربي الرياض 1/2، في ختام مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.
سجل الرياض هدفه عبر مهاجمه فايز سيليماني في الدقيقة 45+2. وفي الشوط الثاني، نجح النصر في تسجيل هدف التعادل عبر رونالدو في الدقيقة 56.
وعاد البرتغالي ليخطف الأضواء بهدف رائع في الدقيقة 64 بعدما أرسل قذيفة لا تُصد ولا تُرد.
بذلك، سجل رونالدو هدفه رقم 933 في مسيرته الكروية، و23 هدفًا في صدارة هدافي دوري روشن هذا الموسم، بفارق 4 أهداف عن المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 19 هدفًا.
كما أحرز رونالدو هدفين للجولة الثانية تواليًا، بعد تسجيل هدفين في شباك الهلال بديربي الرياض في الجولة الماضية.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث ليقترب أكثر فأكثر من الهلال الثاني، الذي يمتلك في رصيده 58 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 65 نقطة. وتوقف رصيد الرياض عند النقطة 34 في المركز التاسع.
رونالدو يتجلى بثنائية.. ليلة من ليالي الدون🇵🇹🔥
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرياض | #SSC pic.twitter.com/DutGoT5nKH
— SSC (@ssc_sports) April 12, 2025