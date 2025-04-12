الهلال يفاوض إنزاغي لخلافة جيسوس

الرياضةالهلال يفاوض إنزاغي لخلافة جيسوس صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1446 هـ 12 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة دخل سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، دائرة اهتمامات نادي الهلال لتولي المسؤولية الفنية للفريق. ويتفاوض مسؤولو الهلال خلال الأيام الأخيرة مع إنزاغي لاستطلاع رأيه في تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس. ويعاني الهلال من تراجع واضح على مستوى الأداء والنتائج في دوري روشن خلال الجولات الماضية آخرها التعادل مع الاتفاق ومن قبله خسارة الديربي أمام النصر. وابتعد الهلال عن المنافسة على لقب دوري روشن بعد اتساع الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين الاتحاد المتصدر. وينتظر الهلال قرار إنزاغي مدرب الإنتر على العرض المُقدم له لتدريب الهلال في ظل رغبة الإدارة في إقالة جيسوس قبل نهاية الموسم أو السماح له بالمغادرة لتدريب منتخب البرازيل عقب نهاية عقده.