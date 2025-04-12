الفيحاء يعبر القادسية بثنائية

البلاد- جدة
نجح فريق الفيحاء في تحقيق فوز مهم على نظيره القادسية بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري روشن.
سجل اللاعب رينزو لوبيز الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 33. وجاء الهدف الثاني لفريق الفيحاء في الدقيقة 58 عن طريق رينزو لوبيز.
وأحرز جوليانكينيونيس هدف تقليص الفارق للقادسية في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد القادسية عند 52 نقطة في المركز الخامس.
الفيحاء يفعلها ويكسب القادسية بثنائية ✅ ⚽ 🔥
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#دوري_روشن_السعودي #الفيحاء_القادسية | #SSC pic.twitter.com/RJI942X7su
— SSC (@ssc_sports) April 12, 2025