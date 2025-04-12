الرياضة

الفيحاء يعبر القادسية بثنائية

صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1446 هـ      12 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق الفيحاء في تحقيق فوز مهم على نظيره القادسية بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري روشن.

 

سجل اللاعب رينزو لوبيز الهدف الأول لفريق الفيحاء في الدقيقة 33. وجاء الهدف الثاني لفريق الفيحاء في الدقيقة 58 عن طريق رينزو لوبيز.

وأحرز جوليانكينيونيس هدف تقليص الفارق للقادسية في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد القادسية عند 52 نقطة في المركز الخامس.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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