الرياضة

الفتح يقسو على الخليج بخماسية في “روشن”

صحيفة البلادaccess_time14 / شوال / 1446 هـ      12 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على نظيره الخليج، مساء اليوم السبت، بنتيجة 5-1، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب ديمتريوس كوريبليس الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

وتمكن فريق الفتح من إدراك التعادل في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب ماتياس فارغاس، قبل أن يضيف مراد باتنا الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 47.

وجاء الهدف الثالث لفريق الفتح عن طريق اللاعب محمد أمين سباعي في الدقيقة 52، ليسجل بعدها سفيان بن دبكة الهدف الرابع في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأحرز اللاعب ماتياس فارغاس الهدف الخامس لفريق الفتح في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 33 نقطة في المركز العاشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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