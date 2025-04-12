الفتح يقسو على الخليج بخماسية في “روشن”

البلاد- جدة

حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على نظيره الخليج، مساء اليوم السبت، بنتيجة 5-1، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب ديمتريوس كوريبليس الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

وتمكن فريق الفتح من إدراك التعادل في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب ماتياس فارغاس، قبل أن يضيف مراد باتنا الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 47.

وجاء الهدف الثالث لفريق الفتح عن طريق اللاعب محمد أمين سباعي في الدقيقة 52، ليسجل بعدها سفيان بن دبكة الهدف الرابع في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأحرز اللاعب ماتياس فارغاس الهدف الخامس لفريق الفتح في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 33 نقطة في المركز العاشر.