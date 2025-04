الراجحي يتعرض لحادث في رالي باها الأردن

البلاد- جدة

تعرض السائق السعودي يزيد الراجحي، وملاحه الألماني تيمو غوتشالك، لحادث قوي خلال منافسات المرحلة الثانية والأخيرة خلال منافسات ‏كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري “فيا ‏‏‏- باها”، التي أقيمت في الأردن.

وكشف فريق يزيد الراجحي عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الثنائي تعرضا لحادث في المرحلة الثانية من سباق باها الأردن، وتم نقلهما إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وكان الراجحي قد تصدر السباق، يوم الجمعة، بفارق 6 دقائق و16.3 ثانية على ‏زميليه في فريق تويوتا وصاحب مركز الوصافة البولندي مارتن كاتشمارسكي وملاحه الإسباني أرماند مونليون.‏

وخاض الراجحي حامل لقب رالي داكار لعام 2025 هذا التحدي متصدرًا الترتيب العام للسائقين، عقب فوزه الساحق في الجولة الافتتاحية من كأس العالم لراليات الباها، التي أقيمت في حائل، مهد الراليات في السعودية.

وكانت هذه النسخة تمثل المشاركة الثانية ليزيد الراجحي في باها الأردن، في حين تعد هذه النسخة السادسة التي تستضيفها الأردن منذ انطلاقها العام 2018.

حادث #يزيد_الراجحي pic.twitter.com/HrGyC13YMO

— Seriously Not Serious (@serious_not11) April 12, 2025