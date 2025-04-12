الدوسري جاهز لمواجهة الخليج

البلاد- جدة

أصبح سالم الدوسري لاعب فريق الهلال جاهزًا للمشاركة في مواجهة الخليج بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وغاب عن مباراة الهلال أمس الجمعة ضد الاتفاق، بسبب تعرضه لإنفلونزا.

وتعادل الهلال مع الاتفاق في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي ورفع الفريق رصيده إلى 58 نقطة احتل بها الوصافة بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

ويستضيف الهلال فريق الخليج مساء الخميس المقبل بملعب “المملكة أرينا” بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن.