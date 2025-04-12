إعلان مواعيد مباريات الأخضر في “كأس الكونكاكاف الذهبية”

البلاد- جدة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني الأول ضمن منافسات بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الثامنة عشرة من كأس الكونكاكاف الذهبية هذا الصيف، في الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو على 14 ملعباً في 11 منطقة بالولايات المتحدة وكندا.

وضمت مجموعة الأخضر منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وهايتي وترينداد وتوباغو.

وجاءت نتيجة قرعة كأس الكونكاكاف 2025 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان.

المجموعة الثانية: كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو.

المجموعة الثالثة: بنما وجامايكا وغواتيمالا وغوادلوب

المجموعة الرابعة: أمريكا وهايتي وترينيداد وتوباغو والسعودية

ويستهل الأخضر مشواره في الكأس الذهبية 2025، بمواجهة أمام هايتي، يوم الأحد الموافق 15 يونيو، على ملعب سنابدرجون بسان دييجو بكاليفورنيا.

وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع مباراة من العيار الثقيل أمام الولايات المتحدة، يوم 19 يونيو، على ملعب Q2 بتكساس.

وسيختتم الأخضر مبارياته في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، أمام ترينيداد وتوباجو، يوم 22 من الشهر نفسه، على ملعب أليجنت بلاس فيجاس.