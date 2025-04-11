 14 ميدالية ملوّنة حصيلة الخليج في بطولة أندية غرب آسيا بقطر

الدمام- البلاد

اختتمت بعثة ألعاب القوى بنادي الخليج مشاركتها في بطولة أندية غرب آسيا، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 7 – 10 أبريل، محققة 14 ميدالية ملوّنة، إلى جانب كأس المركز الثاني في الترتيب العام للسيدات، والمركز الرابع في الترتيب العام للرجال والسيدات مجتمعين.

وبرزت سيدات الخليج خلال المنافسات، حيث حققن النصيب الأكبر من الميداليات؛ إذ تمكنت البطلة يارا نبيل كمال من التتويج بالميدالية الذهبية في رمي الرمح، فيما أضافت ندى الشرودي ذهبيتين في رمي الجلة والسباعي للسيدات.

وفي منافسات الجري، أحرزت العدّاءة تغست جاشاو بيلاي ميداليتين فضيتين في سباقي 5000 متر و10000 متر، بينما نالت أنوار عجاج فضية سباق 3000 متر موانع، وأضافت سارة الهلال فضية سباعي السيدات. كما نالت لاعبات الخليج ثلاث برونزيات في سباقات التتابع 4×100 و4×400، وبرونزية ثالثة للعدّاءة ألكساندرا في 5000 متر. واختتم الفريق المشاركة بميدالية برونزية في سباق 4×400 مختلط.

أما على مستوى الرجال، فكان التتويج الأبرز من نصيب ماجد البدري الذي نال الذهبية في رمي الرمح، فيما أحرز روبيرتو فضية رمي المطرقة، وحقق أويك إيلو يمر برونزية 10000 متر.

وقدّم فريق ألعاب القوى بنادي الخليج أداءً مميزاً خلال البطولة، عكس حجم الجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني، وترك بصمة مشرفة للنادي في المحفل الإقليمي، وسط تطلعات لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن و”الخليج” في المنافسات القادمة.