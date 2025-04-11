غدًا.. ختام “جولة الرياض” للجياد العربية

تتويج أبطال الفئات المشاركة على أرض ميدان “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر

تختتم غداً السبت، “جولة الرياض” المحطة الرابعة من جولة الجياد العربية في نسختها الثانية، بإقامة الحفل الختامي على أرض ميدان البطولة بمقر “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة 212 جواداً من أرقى مرابط الجياد العربية الأصيلة على مستوى العالم، وبجوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو.

وتُعتبر جولة الجياد العربية 2025 حدثًا مهمًا يعزز من مكانة بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة على الساحة الدولية، حيث يعكس هذا العدد الكبير من المشاركين الاهتمام الكبير بالرياضة والفروسية، ويوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الخيول العربية على مستوى العالم.

ويشهد اليوم الختامي، تتويج أبطال الفئات المشاركة، وهي: بطولات المهرات أعمار سنة، بطولات الأمهار أعمار سنة، بطولات مهرات أعمار سنتين وثلاثة، بطولات أمهار أعمار سنتين وثلاثة، بطولة الأفراس، بطولة الأفحل أعمار ما فوق 10 سنوات، حيث شهدت البطولة تنافس كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية وفي انتظار أبطال “جولة الرياض”.

وانطلقت جولات النسخة الحالية من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، فيما أقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي.

وتشهد النسخة الثانية الحالية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، حيث تستضيف الجولات المقبلة كلاً من كان الفرنسية “الخامسة”، فالكنسوارد الهولندية “السادسة”، لندن البريطانية “السابعة”، روما الإيطالية “الثامنة”، على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة.

كما تستقبل قرية الفعاليات المصاحبة بمقر البطولة الزوَّار مجاناً، حيث تضم العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة إضافة إلى الفعاليات المخصَّصة للأطفال والعائلات.