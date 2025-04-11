شاهد| التعادل يحسم لقاء الاتفاق والهلال في ” روشن”

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة فريق الاتفاق وضيفه فريق الهلال، التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ 27 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
جاء هدف فريق الاتفاق في الدقيقة 45+6، عن طريق اللاعب جواو كوستا، الذي أطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى، عبرت الدفاع نحو شباك الحارس ياسين بونو.
وتمكن اللاعب مالكوم من تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 57، مستغلا عرضية أرضية حولها بتسديدة مباشرة لداخل الشباك.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما وصل رصيد الاتفاق إلى النقطة 37، في المركز الثامن بجدول الترتيب.
⚽️ شاهد أهداف #الاتفاق_الهلال بصوت المعلق محمد حسين 🎙⤵️#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/s8nA6C7fxN
— SSC (@ssc_sports) April 11, 2025