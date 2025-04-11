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شاهد| التعادل يحسم لقاء الاتفاق والهلال في ” روشن”
الرياضة

شاهد| التعادل يحسم لقاء الاتفاق والهلال في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1446 هـ      11 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة فريق الاتفاق وضيفه فريق الهلال، التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ 27 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء هدف فريق الاتفاق في الدقيقة 45+6، عن طريق اللاعب جواو كوستا، الذي أطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى، عبرت الدفاع نحو شباك الحارس ياسين بونو.

وتمكن اللاعب مالكوم من تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 57، مستغلا عرضية  أرضية حولها بتسديدة مباشرة  لداخل الشباك.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما وصل رصيد الاتفاق إلى النقطة 37، في المركز الثامن بجدول الترتيب.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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