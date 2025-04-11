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شاهد| الأهلي يعمق جراح الرائد بثنائية
الرياضة

شاهد| الأهلي يعمق جراح الرائد بثنائية

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1446 هـ      11 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

عمق فريق الأهلي جراح مضيفه الرائد، بعدما فاز عليه بثنائية في اللقاء، الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري روشن.

سجل اللاعب فرانك كيسيه الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 28، من ركلة جزاء، سددها اللاعب الإيفواري بنجاح في مرمى الرائد.

وجاء الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 66، عن طريق اللاعب الإسباني جابري فيجا.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 52 في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بالتساوي مع القادسية صاحب المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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