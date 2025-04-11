شاهد| الأهلي يعمق جراح الرائد بثنائية

محمود العوضي- جدة
عمق فريق الأهلي جراح مضيفه الرائد، بعدما فاز عليه بثنائية في اللقاء، الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري روشن.
سجل اللاعب فرانك كيسيه الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 28، من ركلة جزاء، سددها اللاعب الإيفواري بنجاح في مرمى الرائد.
وجاء الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 66، عن طريق اللاعب الإسباني جابري فيجا.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 52 في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بالتساوي مع القادسية صاحب المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد الرائد عند 18 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.
الأهلي يواصل التقدم بهدفي كيسيه وفيغا🎖️
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/WDqQGN0GmY
— SSC (@ssc_sports) April 11, 2025