شاهد.. إحباط تهريب 46 كيلوجرام من “الكوكايين” في إرسالية دجاج مجمد

البلاد – جدة

​تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 46.8 كيلوجرام من مادة “الكوكايين” المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن إرسالية “دجاج مجمد”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من “الكوكايين” مُخبأة في جهاز التبريد الخاص بالإرسالية.

وأكدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca. gov.sa) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب, ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 46.8 كيلوجرام من مادة “الكوكايين” المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن إرسالية “دجاج مجمد”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من “الكوكايين” مُخبأة في جهاز التبريد الخاص بالإرسالية.

وأكدت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب.