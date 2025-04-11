الرئيسية
/
/
/
/
/
بلان يكشف عن طبيعة إصابة بنزيما.. وعودة رايكوفيتش
الرياضة

بلان يكشف عن طبيعة إصابة بنزيما.. وعودة رايكوفيتش

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1446 هـ      11 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تحدث الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، عن فوز فريقه على حساب نظيره العروبة في لقاء الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وقال بلان في المؤتمر الصحفي: “عملنا في التحضيرات هذا الأسبوع على السيطرة والتحكم في مجريات المواجهة وهذا ما حدث، وكان بالإمكان الانتصار بنتيجة أكبر”.

وأوضح: “ولكن لو لعبتم كرة القدم تعرفون أنه عندما تواجه الحارس فمن الصعب التسجيل، الأمر ليس سهلا، والأهم خلق الفرص”.

وأضاف:” اليوم أحكمنا السيطرة على المواجهة، واللعب بمهاجم أو مهاجمين هذا الأمر يتعلق بعملي وليس عملكم، وهنا ليس مجالا للنقاش في هذه التفاصيل التكتيكية التي تخص المدرب”.

وقال:” ذكرى طيبة للاعب أوناي هيرنانديز أن يسجل الهدف رقم 1000 في الدوري وتهانينا للاعب”.

وختم مدرب الاتحاد: “كريم بنزيما تعرض لضربة قوية في الركبة ومبدئيا هي بسيطة، بالنسبة لرايكوفيتش تم تشخيصه وخلال أسبوعين سنتأكد أكثر وإصابته تعتبر خطيرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *