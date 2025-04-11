بلان يكشف عن طبيعة إصابة بنزيما.. وعودة رايكوفيتش

البلاد- جدة

تحدث الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، عن فوز فريقه على حساب نظيره العروبة في لقاء الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وقال بلان في المؤتمر الصحفي: “عملنا في التحضيرات هذا الأسبوع على السيطرة والتحكم في مجريات المواجهة وهذا ما حدث، وكان بالإمكان الانتصار بنتيجة أكبر”.

وأوضح: “ولكن لو لعبتم كرة القدم تعرفون أنه عندما تواجه الحارس فمن الصعب التسجيل، الأمر ليس سهلا، والأهم خلق الفرص”.

وأضاف:” اليوم أحكمنا السيطرة على المواجهة، واللعب بمهاجم أو مهاجمين هذا الأمر يتعلق بعملي وليس عملكم، وهنا ليس مجالا للنقاش في هذه التفاصيل التكتيكية التي تخص المدرب”.

وقال:” ذكرى طيبة للاعب أوناي هيرنانديز أن يسجل الهدف رقم 1000 في الدوري وتهانينا للاعب”.

وختم مدرب الاتحاد: “كريم بنزيما تعرض لضربة قوية في الركبة ومبدئيا هي بسيطة، بالنسبة لرايكوفيتش تم تشخيصه وخلال أسبوعين سنتأكد أكثر وإصابته تعتبر خطيرة.