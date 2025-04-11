الطائف تُزهر عالمياً: انطلاق أول ملتقى عالمي للورد والنباتات العطرية

البلاد – الطائف

في مشهد يعبق برائحة الورد وأصالة المكان، تستعد محافظة الطائف لإطلاق النسخة الأولى من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 26 إبريل 2025.

ويأتي هذا الملتقى كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي في إنتاج وتصنيع الورود والنباتات العطرية، وعلى رأسها الورد الطائفي، الذي يُعد أيقونة العطور السعودية وواحداً من أبرز المنتجات المحلية ذات الشهرة العالمية.

الملتقى لا يكتفي بالعرض والاحتفاء، بل يسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية، جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقافة المرتبطة بالورد والنباتات العطرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والاعتزاز بالمنتجات الوطنية.

ويحتضن الملتقى فعاليات نوعية تشمل جلسات حوارية وورش عمل علمية في جامعة الطائف، بالإضافة إلى معرض مصاحب يستعرض فيه المشاركون أبرز الابتكارات والمنتجات في هذا المجال، فيما ستتزين الطائف بأضخم تيفو وردي في المملكة من خلال “مسيرة تيفو الورد” التي ستنطلق في منتزه الردف، لترسم لوحة جماهيرية مبهرة تعبّر عن هوية المدينة العطرة.

الطائف اليوم، لا تحتفل بالورد فحسب، بل تُطلق من عبقه رسالة عالمية بأن المملكة عاصمة للجمال والعطر، ووجهة واعدة لعشّاق الطبيعة والاستثمار