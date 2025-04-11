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الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام بوريرام التايلاندي في نخبة آسيا
الرياضة

الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام بوريرام التايلاندي في نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1446 هـ      11 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته أمام نظيره بوريرام التايلاندي، المقرر إقامتها في ملعب “الإنماء” في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويواجه الأهلي فريق بوريرام بطل تايلاند في السادس والعشرين من أبريل الجاري على بطاقة الترشح لنصف نهائي نخبة آسيا.

وتستضيف جدة مباريات الأدوار الإقصائية الختامية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية 2024-2025.

وتأهل ممثلو الوطن الهلال والنصر والأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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