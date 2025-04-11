الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام بوريرام التايلاندي في نخبة آسيا

الرياضةالأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام بوريرام التايلاندي في نخبة آسيا صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1446 هـ 11 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته أمام نظيره بوريرام التايلاندي، المقرر إقامتها في ملعب “الإنماء” في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. ويواجه الأهلي فريق بوريرام بطل تايلاند في السادس والعشرين من أبريل الجاري على بطاقة الترشح لنصف نهائي نخبة آسيا. وتستضيف جدة مباريات الأدوار الإقصائية الختامية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية 2024-2025. وتأهل ممثلو الوطن الهلال والنصر والأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.