الأخضر السعودي في مجموعة أمريكا بكأس الكونكاكاف الذهبية 2025

أوقعت قرعة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 المنتخب الوطني السعودي في المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الثامنة عشرة من كأس الكونكاكاف الذهبية هذا الصيف، في الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو على 14 ملعباً في 11 منطقة بالولايات المتحدة وكندا.

وضمت مجموعة الأخضر منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وهايتي وترينداد وتوباغو.

وجاءت نتيجة قرعة كأس الكونكاكاف 2025 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان.

المجموعة الثانية: كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو.

المجموعة الثالثة: بنما وجامايكا وغواتيمالا وغوادلوب

المجموعة الرابعة: أمريكا وهايتي وترينيداد وتوباغو والسعودية