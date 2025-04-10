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وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1446 هـ      10 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : واس

 التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي السيد مايكل والتز، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

 وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه، وناقشا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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