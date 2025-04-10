نمو سجلات التجارة الإلكترونية

البلاد – جدة

أعلنت وزارة التجارة ارتفاع إجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم إصدار أكثر من 154 ألف سجل تجاري، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل في جميع مناطق المملكة.

شملت السجلات مجالات إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية عن بُعد، وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر، والفنادق والنزل السياحية. كما شهدت سجلات التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 6%، بإجمالي 41,322 سجل تجاري.