الإقتصاد

نمو سجلات التجارة الإلكترونية

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1446 هـ      10 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة ارتفاع إجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم إصدار أكثر من 154 ألف سجل تجاري، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل في جميع مناطق المملكة.
شملت السجلات مجالات إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية عن بُعد، وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر، والفنادق والنزل السياحية. كما شهدت سجلات التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 6%، بإجمالي 41,322 سجل تجاري.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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