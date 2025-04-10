مطار الملك خالد الدولي يحقق المركز 24 في قائمة «سكاي تراكس» 2025

الرياض – البلاد

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، تحقيقه للمركز 24 في نتائج استبيان «سكاي تراكس» من بين 580 مطار حول العالم لعام 2025 كأفضل رقم قياسي بين مطارات المملكة متقدماً 11 مركزاً عن السنة الماضية، وذلك في معرض Passenger Terminal Expo المقام في العاصمة الإسبانية (مدريد) في الفترة من 8-10 أبريل الجاري.

كما حصل مطار العاصمة الرياض على جائزة أفضل موظفي المطارات في الشرق الأوسط لعام لهذا العام ، والمركز الثالث في أفضل صالة جديدة على مستوى العالم وكذلك المركز الرابع في فئة أفضل مطار في العالم : فئة 30 – 40 مليون مسافر لهذا العام والمقدمة من منظمة «سكاي تراكس» العالمية، المعنيّة بتقييم شركات الطيران والمطارات حول العالم منذ عام 1999م.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض الأستاذ: أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، إن تقدم المطار لهذه المرتبة التي حققها، هي الإنجاز الأهم لهذا العام، حيث تمثّل شهادةً للمطار من المسافرين والمستفيدين، الذين تمتعو بخدماته، خلال مئات الرحلات القادمة والمغادرة.

كما بين هذا التقييم -بحمد الله – مدى جهود التطور والتحسن التي بُذلت مع شركائنا في المطار، والخدمات وتجارب السفر الواقعية، وتحقيق مكانة ريادية، تدعم تطلعات إستراتيجية الطيران الوطنية، والمحققة لأهداف رؤية السعودية 2030.

وبين أن مايجده قطاع المطارات من دعم كبير واهتمام دقيق من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومتابعتهما المستمرة لمستجدات مشاريع التطوير، أسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والأمنية والخدمات اللوجستية والتقنيات المستخدمة، لضمان تلبية المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية في القطاع.

وأضاف: بأن هذا المنجز الذي يعزز مكانة مطار العاصمة، ودافعاً لمواصلة الجهود التنموية، ومواصلة العمل على مدار الساعة، للوصول إلى مراكز أفضل عالمياً، لنحقق بتوفيق الله (مستهدفاتنا الإستراتيجية)، خصوصًا مع التوقعات بتزايد أعداد المسافرين الدوليين، عبر مطار الملك خالد الدولي خلال الأعوام المقبلة.