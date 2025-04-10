في خطوة تؤكد حجم التفاعل الكبير من أفراد المجتمع.. 1.8 مليار ريال حصيلة الحملة الوطنية للعمل الخيري

البلاد ــ الرياض

حققت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أثرًا واسعًا في مختلف المجالات، وتجاوز إجمالي التبرعات 1.8 مليار ريال من خلال أكثر من 20 مليون عملية تبرع، في خطوة تؤكد حجم التفاعل الكبير من أفراد المجتمع على عمل الخير خلال شهر رمضان، الذي يُعد موسمًا للبذل والعطاء.

وأسهمت التبرعات في دعم عدد من المجالات، واستفاد في المجال الصحي أكثر من 4,200 مريض، مع توفير 3,100 جهاز طبي، إلى جانب تأمين أكثر من 1,000 عملية جراحية، ودعم مرضى غسيل الكلى.

وفي المجال الغذائي، أسهمت تبرعات الحملة في توزيع ملايين الوجبات ضمن برامج إفطار الصائم والسقيا في مختلف مناطق المملكة، وفي المجال الاجتماعي دعمت أكثر من 17,500 أسرة، وقدمت 12,400 كفالة للأيتام، إلى جانب توزيع أكثر من 24,000 كسوة للمستفيدين، وشمل الدعم السكني تمليك وتأثيث المساكن، وإيجار وترميم مئات المنازل.

وامتدت جهود الحملة إلى المجال الديني من خلال بناء وصيانة المساجد، وتنفيذ آلاف رحلات العمرة، وشملت المجال التعليمي بدعم الطلاب عبر توفير أجهزة تعليمية وتقديم كفالات دراسية، إضافة إلى إعانة المعسرين من خلال سداد الفواتير، وتيسير تنفيذ الأحكام القضائية.

وجاءت الحملة انطلاقًا من دور منصة “إحسان” في تعظيم أثر قطاع العمل الخيري، وتمكينه رقميًا خلال شهر رمضان، الذي يشهد ذروة العطاء والتكافل، وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز دور القطاع غير الربحي ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، من خلال قنوات تبرع موثوقة ورسمية.

وتواصل المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” استقبال تبرعات المحسنين عبر موقعها الإلكتروني ehsan.sa، أو من خلال مركز خدمة المحسنين على الرقم 8001247000، تعزيزًا للمبادرات الخيرية المستدامة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية.