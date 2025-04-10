الرياضة

شاهد| الاتحاد يعزز صدارته لـ”روشن” بنقاط العروبة

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1446 هـ      10 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالعزيز المتعاني- زياد القحطاني

عزز فريق الاتحاد صدارته لدوري روشن للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه العروبة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب “الانماء” في جدة، ضمن منافسات الجولة 27 من البطولة.

سجل هدف الاتحاد الأول اللاعب أوناي هيرنانديز في الدقيقة 45+7 من عمر الشوط الأول. وأضاف عبدالرحمن العبود هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، عزز الاتحاد صدارته لدوري روشن السعودي، رافعًا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال الوصيف، الذي سيحل ضيفًا على الاتفاق غدًا الجمعة. فيما تجمد رصيد العروبة عند 26 نقطة، ليحل في المركز الرابع عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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