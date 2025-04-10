شاهد| الاتحاد يعزز صدارته لـ”روشن” بنقاط العروبة

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالعزيز المتعاني- زياد القحطاني
عزز فريق الاتحاد صدارته لدوري روشن للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه العروبة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب “الانماء” في جدة، ضمن منافسات الجولة 27 من البطولة.
سجل هدف الاتحاد الأول اللاعب أوناي هيرنانديز في الدقيقة 45+7 من عمر الشوط الأول. وأضاف عبدالرحمن العبود هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، عزز الاتحاد صدارته لدوري روشن السعودي، رافعًا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال الوصيف، الذي سيحل ضيفًا على الاتفاق غدًا الجمعة. فيما تجمد رصيد العروبة عند 26 نقطة، ليحل في المركز الرابع عشر.
الاتحاد يعود للانتصارات بنقاط العروبة🟡⚫
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_العروبة | #SSC pic.twitter.com/hdlMIdDkWd
— SSC (@ssc_sports) April 10, 2025
ارفع الصوت واستمتع بطرب جماهير @ittihad 🔊🎶#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير | #الاتحاد_العروبة pic.twitter.com/JyrHsuDDnC
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 10, 2025