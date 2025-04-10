الرياضة سباح القادسية “الزاكي” يهدي المملكة ذهبية تاريخية في “الألعاب الشاطئية”

الدمام- البلاد

أحرز سباح نادي القادسية الدولي محمد الزاكي إنجازًا تاريخيًا، بعد أن أهدى المملكة أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها بمنافسات السباحة في دورات الألعاب الخليجية الشاطئية، وذلك بتتويجه بالمركز الأول في سباق 10 كم، ضمن منافسات اليوم الأول لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة (مسقط 2025)، التي أقيمت في المياه المفتوحة بشاطئ القرم. سجّل الزاكي زمناً قدره 2:15:29.49 ساعة، متفوقًا على منافسيه من منتخب عمان اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث. من جهته، قال الزاكي:” الحمدلله على هذا التوفيق والنجاح بحصد الميدالية الذهبية مع منتخبنا السعودي في سباق المياه المفتوحة بشاطئ القرم في دورة الألعاب الشاطئية، وفخور جدًا بما تحقق من إنجاز لوطني، وبمشئية الله تعالى، نواصل تمثيل الأخضر وتشريف المملكة في الاستحقاقات والمحافل الدولية.”