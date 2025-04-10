الرياضة

رابطة المقاتلين المحترفين تعلن عن بطاقة النزالات للموسم الجديد

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1446 هـ      10 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

عبدالله القحطاني بطل وزن الريشة يواجه إسلام رضا في النزال الرئيس
مواجهات قوية في وزني الريشة والخفيف ضمن الدور ربع النهائي

الرياض – هاني البشر
أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن البطاقة الكاملة لنزالات الحدث الأول في موسم PFL MENA لعام 2025، والذي سيُقام في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025.

ويتصدر البطاقة النزال المرتقب في الدور ربع النهائي لوزن الريشة، حيث يواجه البطل السعودي عبدالله القحطاني، النجم المصري إسلام رضا الملقب “الزومبي المصري” ، في نزال الدفاع عن اللقب وهو إعادة للمواجهة السابقة التي جمعتهما قبل نحو سبع سنوات، وانتهت بفوز القحطاني في عام 2018. وكان رضا قد بلغ نهائي وزن الريشة في الموسم الماضي، قبل أن يضطر للانسحاب بسبب الإصابة، ليحل القحطاني بديلاً ويحقق اللقب.

وتشهد البطاقة أيضاً الظهور الأول لعدد من أبرز المواهب في الشرق الأوسط ضمن دوري PFL MENA، من بينهم صلاح الدين حاملي من المغرب، عز الدين الدرباني من الأردن، يانيس غموري من الجزائر، وحسين سالم من العراق.

كما سيظهر لأول مرة في نزالات استعراضية كل من عبدالعزيز بن معمر، بطل دورة الألعاب السعودية 2024، والمقاتل الإماراتي يوسف الحوسني، بطل الجوجيتسو والمرشح بقوة ليكون من أبرز النجوم الصاعدين.

فيما يلي البطاقة الكاملة لنزال PFL MENA 1:
نزال ربع النهائي – وزن الريشة:
عبدالله القحطاني (10-2) × إسلام رضا (12-1)
نزال ربع النهائي – الوزن الخفيف:
محسن محمد سيفي (7-2) × أحمد السيسي (6-1, 1 NC)
نزال ربع النهائي – الوزن الخفيف:
صلاح الدين حاملي (8-0) × عباس خان (8-3)
نزال ربع النهائي – وزن الريشة:
عز الدين الدرباني (15-5) × يانيس غموري (12-3)

نزال استعراضي – وزن الذبابة:
مالك باسهل (0-0) × منتصر بوتوتة (1-0)
نزال ربع النهائي – وزن الريشة:
عبدالرحمن الحياصات (5-0) × طه بن داوود (4-0)
نزال ربع النهائي – وزن الريشة:
حسين سالم (12-5) × عاصم غانم (6-0)
نزال ربع النهائي – الوزن الخفيف:
جورج عيد (10-5, 1 NC) × محمد فهمي (4-0)
نزال استعراضي – الوزن الخفيف:
أحمد مكي (1-3-1) × هاشم النمر (3-0)
نزال ربع النهائي – الوزن الخفيف:
عبدالله سليم (5-0, 1 NC) × سهيل ثائري (7-6-1)
نزال استعراضي – وزن الريشة:
يوسف الحوسني (4-1) × نادر جفل (2-0)
نزال استعراضي للهواة – وزن (تم الاتفاق عليه) 166 رطلًا:
عبدالعزيز بن معمر (10-3 هاوٍ) × فارس حمداني (2-0 هاوٍ.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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