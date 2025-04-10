رابطة المقاتلين المحترفين تعلن عن بطاقة النزالات للموسم الجديد

عبدالله القحطاني بطل وزن الريشة يواجه إسلام رضا في النزال الرئيس

مواجهات قوية في وزني الريشة والخفيف ضمن الدور ربع النهائي

الرياض – هاني البشر

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن البطاقة الكاملة لنزالات الحدث الأول في موسم PFL MENA لعام 2025، والذي سيُقام في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025.

ويتصدر البطاقة النزال المرتقب في الدور ربع النهائي لوزن الريشة، حيث يواجه البطل السعودي عبدالله القحطاني، النجم المصري إسلام رضا الملقب “الزومبي المصري” ، في نزال الدفاع عن اللقب وهو إعادة للمواجهة السابقة التي جمعتهما قبل نحو سبع سنوات، وانتهت بفوز القحطاني في عام 2018. وكان رضا قد بلغ نهائي وزن الريشة في الموسم الماضي، قبل أن يضطر للانسحاب بسبب الإصابة، ليحل القحطاني بديلاً ويحقق اللقب.

وتشهد البطاقة أيضاً الظهور الأول لعدد من أبرز المواهب في الشرق الأوسط ضمن دوري PFL MENA، من بينهم صلاح الدين حاملي من المغرب، عز الدين الدرباني من الأردن، يانيس غموري من الجزائر، وحسين سالم من العراق.

كما سيظهر لأول مرة في نزالات استعراضية كل من عبدالعزيز بن معمر، بطل دورة الألعاب السعودية 2024، والمقاتل الإماراتي يوسف الحوسني، بطل الجوجيتسو والمرشح بقوة ليكون من أبرز النجوم الصاعدين.

فيما يلي البطاقة الكاملة لنزال PFL MENA 1:

نزال ربع النهائي – وزن الريشة:

عبدالله القحطاني (10-2) × إسلام رضا (12-1)

نزال ربع النهائي – الوزن الخفيف:

محسن محمد سيفي (7-2) × أحمد السيسي (6-1, 1 NC)

نزال ربع النهائي – الوزن الخفيف:

صلاح الدين حاملي (8-0) × عباس خان (8-3)

نزال ربع النهائي – وزن الريشة:

عز الدين الدرباني (15-5) × يانيس غموري (12-3)

نزال استعراضي – وزن الذبابة:

مالك باسهل (0-0) × منتصر بوتوتة (1-0)

نزال ربع النهائي – وزن الريشة:

عبدالرحمن الحياصات (5-0) × طه بن داوود (4-0)

نزال ربع النهائي – وزن الريشة:

حسين سالم (12-5) × عاصم غانم (6-0)

نزال ربع النهائي – الوزن الخفيف:

جورج عيد (10-5, 1 NC) × محمد فهمي (4-0)

نزال استعراضي – الوزن الخفيف:

أحمد مكي (1-3-1) × هاشم النمر (3-0)

نزال ربع النهائي – الوزن الخفيف:

عبدالله سليم (5-0, 1 NC) × سهيل ثائري (7-6-1)

نزال استعراضي – وزن الريشة:

يوسف الحوسني (4-1) × نادر جفل (2-0)

نزال استعراضي للهواة – وزن (تم الاتفاق عليه) 166 رطلًا:

عبدالعزيز بن معمر (10-3 هاوٍ) × فارس حمداني (2-0 هاوٍ.