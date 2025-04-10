الرياضة

دوري يلو| الفيصلي يعبر الصفا.. وتعادل أبها والزلفي

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1446 هـ      10 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الفيصلي فوزًا مهمًا على مضيفه الصفا بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في صفوى، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

بهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الصفا عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعبه، تعادل أبها مع ضيفه الزلفي بهدف لكل فريق، ليرفع أبها رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، والزلفي إلى 35 تقطة في المرتبة الحادية عشرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *