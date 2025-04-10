دوري يلو| الفيصلي يعبر الصفا.. وتعادل أبها والزلفي

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الفيصلي فوزًا مهمًا على مضيفه الصفا بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في صفوى، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.
بهذا الفوز، رفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الصفا عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.
وعلى ملعبه، تعادل أبها مع ضيفه الزلفي بهدف لكل فريق، ليرفع أبها رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، والزلفي إلى 35 تقطة في المرتبة الحادية عشرة.
⚽️ الهدف الأول لفريق الصفا سجله اللاعب حازم الزهراني#الصفا 1️⃣#الفيصلي 0️⃣#الصفا_الفيصلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/jd5UbzpkzM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 10, 2025
⚽️ هدف التعادل لفريق الفيصلي سجله اللاعب لوكاس دي سوزا#الصفا 1️⃣#الفيصلي 1️⃣#الصفا_الفيصلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/VakbtIfDOT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 10, 2025
⚽️ الهدف الثاني لفريق الفيصلي سجله اللاعب صالح الرحماني
🟠#الصفا 1️⃣
🟤#الفيصلي 2️⃣#الصفا_الفيصلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/16DBQz4LJB
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 10, 2025