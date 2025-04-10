حساب المواطن يودع 3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل

البلاد – الرياض

أودع اليوم, برنامج حساب المواطن أكثر من 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثمانين 9.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري, أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 238 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا.

وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.