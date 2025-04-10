تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة

البلاد – الرياض

زار وفد سعودي برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، جمهورية سنغافورة؛ لبحث تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة التحديات التي تواجه المصنعّين والموردّين وقطاع الأعمال السنغافوري، وتعزيز التعاون في مجال سلامة المنتجات والارتقاء بجودتها. وناقش الدكتور القصبي خلال الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في القطاعين العام والخاص، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين. وشهدت الزيارة لقاءات ثنائية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف آفاق التعاون بين الجانبين، كما تم تنظيم ورشة عمل سلطت الضوء على التجربة السعودية في سلامة المنتجات، وأهمية تفعيل التواصل مع المصنعين والمصدرين عالميًا، إلى جانب التوعية بمتطلبات اللوائح الفنية والخدمات المقدمة من الهيئة مثل: علامة الجودة السعودية وكفاءة الطاقة.