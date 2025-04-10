الإقتصاد

تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة

صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1446 هـ      10 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
زار وفد سعودي برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، جمهورية سنغافورة؛ لبحث تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة التحديات التي تواجه المصنعّين والموردّين وقطاع الأعمال السنغافوري، وتعزيز التعاون في مجال سلامة المنتجات والارتقاء بجودتها. وناقش الدكتور القصبي خلال الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في القطاعين العام والخاص، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين. وشهدت الزيارة لقاءات ثنائية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف آفاق التعاون بين الجانبين، كما تم تنظيم ورشة عمل سلطت الضوء على التجربة السعودية في سلامة المنتجات، وأهمية تفعيل التواصل مع المصنعين والمصدرين عالميًا، إلى جانب التوعية بمتطلبات اللوائح الفنية والخدمات المقدمة من الهيئة مثل: علامة الجودة السعودية وكفاءة الطاقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *