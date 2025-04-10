ترخيصان جديدان لتأجير اليخوت في البحر الأحمر

البلاد – جدة

تعزيزا للسياحة البحرية في المملكة ، منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول ترخيصين لشركتين لتأجير اليخوت في عام 2025 لصالح مؤسسة هاسكو للأعمال البحرية، وشركة فنادق ومراسي الأحلام للسياحة، ليرتفع عدد التراخيص الصادرة إلى 5 تراخيص لشركات التأجير في المملكة.

يأتي ذلك ضمن مهام الهيئة لتنظيم السياحة الساحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين ودعم الاقتصاد السياحي، بما ‏يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسارع الهيئة خطواتها لتنظيم القطاع السياحي الساحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية الساحلية.