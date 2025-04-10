البلاد – جدة
تعزيزا للسياحة البحرية في المملكة ، منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول ترخيصين لشركتين لتأجير اليخوت في عام 2025 لصالح مؤسسة هاسكو للأعمال البحرية، وشركة فنادق ومراسي الأحلام للسياحة، ليرتفع عدد التراخيص الصادرة إلى 5 تراخيص لشركات التأجير في المملكة.
يأتي ذلك ضمن مهام الهيئة لتنظيم السياحة الساحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين ودعم الاقتصاد السياحي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسارع الهيئة خطواتها لتنظيم القطاع السياحي الساحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية الساحلية.
ترخيصان جديدان لتأجير اليخوت في البحر الأحمر
البلاد – جدة