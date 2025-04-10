تحويل 4 ملايين برميل إلى منتجات صناعية.. أرامكو وسينوبك تطوران مجمع بتروكيميائيات في ينبع

البلاد – الظهران

وقعت أرامكو السعودية، والشركة الصينية للبترول والكيميائيات (سينوبك)، وشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)،أمس، اتفاقية إطارية تمهّد الطريق لتوسعة كبيرة في البتروكيميائيات بمصفاة ياسرف في ينبع.

وقالت أرامكو في بيان إن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز الدراسات الهندسية لتطوير مجمع بتروكيميائيات متكامل في ياسرف، وهو مشروع مشترك مملوك لأرامكو السعودية (62.5 %) وشركة سينوبك (37.5 %) ، كما تستهدف خلق قيمة إضافية من خلال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنويًا، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن طموح أرامكو السعودية كبير جدًا في تحقيق سلسلة القيمة من الثروة الهيدروكربونية، مما يعزز مكانة المملكة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات.

من جهته أوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني، أن التوسع المخطط له في ياسرف يعزز إستراتيجية الشركة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق ، ويشمل ذلك تحويل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام إلى بتروكيميائيات بحلول عام 2030.