تأهل 12 جوادًا لنهائي” جولة الرياض” ضمن جولات الجياد العربية 2025

أسدل اليوم الثاني من “جولة الرياض” المحطة الرابعة من جولات الجياد العربية 2025 الستار عن الجياد الـ 12 المتأهلين لليوم النهائي من البطولة السبت المقبل.
وأقيمت اليوم 4 أشواط للفئة الثانية مهرات أعمار سنتين الفئة الخامسة, أمهار أعمار سنتين الفئة الثالثة, مهرات أعمار 3 سنوات والفئة السادسة, أمهار أعمار 3 سنوات.
وكانت منافسات “جولة الرياض” من البطولة في نسختها الثانية انطلقت أمس، ويستضيفها الاتحاد السعودي للفروسية حتى يوم السبت المقبل على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة 212 جوادًا من أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم وبمجموع جوائز مالية تتجاوز 24 مليون يورو.
وشهدت أشواط اليوم الأول تفوقًا سعوديًّا في عدد الجياد المتأهلة للدور النهائي، وتأهلت ثمانية جياد من أصل 15 من بينها الأول في فئة المهرات عمر سنة “ب”، والأول في فئة الأمهار عمر سنة “أ”.
وتعدّ جولة الجياد العربية 2025 حدثًا مهمًا يعزز مكانة بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة على الساحة الدولية، ويعكس هذا العدد الكبير من المشاركين الاهتمام الكبير بالرياضة والفروسية، ويوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الخيول العربية على مستوى العالم.
وانطلقت جولات النسخة الحالية من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، وأقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي.
وتشهد النسخة الثانية الحالية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، وتستضيف الجولات المقبلة كان الفرنسية “الخامسة”، فالكنسوارد الهولندية “السادسة”، لندن البريطانية “السابعة”، روما الإيطالية “الثامنة” على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة.
ووصف أحد الملاك القطريين المشاركين راشد العذبة “جولة الرياض” بالمثيرة على ضوء نتائج الأشواط الخمسة الأولى، مشيدًا بالتحكيم والتنظيم.
وأوضح العذبة أن الجياد التي حققت نتائج جيدة استحقت مراكزها، مبينًا أن هذه النتائج طبيعية في الأعمار الأولى، وفي كل الرياضات تكون هناك عوامل مختلفة، وتؤثر بشكل كبير من بينها الأجواء العامة من الطقس أو غيره.
من جهته أكد أحد الملاك الكويتيين مصلح العنزي أن الجميع استمتع بمستوى جياد اليوم الأول ومستوى التحكيم، مشيدًا بتنظيم المملكة لهذا الحدث الرياضي، ويملك المنظمون كوادر وطنية مميزة أسهمت في ظهور اليوم الأول بهذا الشكل اللافت، عادًّا دخول منافسين جدد أمرًا جيدًا، وأسهم في تألق اليوم الأول وظهوره بالشكل المميز، مثمنًا للمملكة حسن الضيافة والتنظيم.
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