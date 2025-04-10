النصر يسعى لضم لاعب بورنموث الإنجليزي

الرياضةالنصر يسعى لضم لاعب بورنموث الإنجليزي صحيفة البلادaccess_time12 / شوال / 1446 هـ 10 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير عن دخول الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث الإنجليزي، دائرة اهتمام نادي النصر، للتعاقد معه في حال فشل المفاوضات الجارية مع محمد قدوس، لاعب وست هام يونايتد. وأكد موقع “talksport” أن النصر يرصد عددًا من الأسماء للتعاقد مع أحدهم في الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن بينهم الغاني. سيمينيو. وسجل سيمينيو 9 أهداف بقميص بورنموث، وقدم 6 تمريرات حاسمة في 35 مباراة هذا الموسم. ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 54 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ 27.